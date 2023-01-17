Стало известно имя оспорившего рассмотрение апелляции в CAS ADD биатлониста

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов оспорил правомерность рассмотрения своей апелляции в Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD), но его иск был не удовлетворен. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.

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17 января независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) сообщил, что неназванный российский биатлонист обжаловал в Федеральном верховном суде Швейцарии правомерность рассмотрения апелляции в CAS ADD на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По информации источника ТАСС, этим биатлонистом был Устюгов. Эту информацию косвенно подтверждает решение суда, имеющееся в распоряжении агентства.

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В иске сторона Устюгова утверждала, что CAS ADD не имела права рассматривать апелляцию биатлониста, поскольку соседство первой и второй инстанций в CAS, а также способы их финансирования, могут повлиять на объективность при рассмотрении дела. В Федеральном верховном суде Швейцарии отметили, что подобная система действует во многих международных и национальных судах, в том числе в Европейском суде по правам человека и Международном уголовном суде.

Также сторона Устюгова оспаривала состав судейской коллегии из-за его нерегулярности, что не предоставляет достаточных гарантий с точки зрения независимости и беспристрастности. Суд не удовлетворил этот пункт.

Слушания по делу Устюгова и россиянки Светланы Слепцовой против Международного союза биатлонистов (IBU) состоялись в CAS 31 августа и 1 сентября 2022 года. Федеральный верховный суд Швейцарии рассматривал жалобу Устюгова о правомочности CAS параллельно с этим. Решения по делу о нарушении антидопинговых правил Устюговым и Слепцовым на данный момент неизвестны.

О деле Устюгова

В феврале 2020 года IBU объявил о том, что завершившие к тому времени карьеру Слепцова и Устюгов получили дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцова была признана виновной в употреблении запрещенного вещества остарина, а Устюгов - в применении оксандролона.