Стало известно имя оспорившего рассмотрение апелляции в CAS ADD биатлониста

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов оспорил правомерность рассмотрения своей апелляции в Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD), но его иск был не удовлетворен. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.
17 января независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) сообщил, что неназванный российский биатлонист обжаловал в Федеральном верховном суде Швейцарии правомерность рассмотрения апелляции в CAS ADD на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По информации источника ТАСС, этим биатлонистом был Устюгов. Эту информацию косвенно подтверждает решение суда, имеющееся в распоряжении агентства.
В иске сторона Устюгова утверждала, что CAS ADD не имела права рассматривать апелляцию биатлониста, поскольку соседство первой и второй инстанций в CAS, а также способы их финансирования, могут повлиять на объективность при рассмотрении дела. В Федеральном верховном суде Швейцарии отметили, что подобная система действует во многих международных и национальных судах, в том числе в Европейском суде по правам человека и Международном уголовном суде.
Также сторона Устюгова оспаривала состав судейской коллегии из-за его нерегулярности, что не предоставляет достаточных гарантий с точки зрения независимости и беспристрастности. Суд не удовлетворил этот пункт.
Слушания по делу Устюгова и россиянки Светланы Слепцовой против Международного союза биатлонистов (IBU) состоялись в CAS 31 августа и 1 сентября 2022 года. Федеральный верховный суд Швейцарии рассматривал жалобу Устюгова о правомочности CAS параллельно с этим. Решения по делу о нарушении антидопинговых правил Устюговым и Слепцовым на данный момент неизвестны.
О деле Устюгова
В феврале 2020 года IBU объявил о том, что завершившие к тому времени карьеру Слепцова и Устюгов получили дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцова была признана виновной в употреблении запрещенного вещества остарина, а Устюгов - в применении оксандролона.
Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх 2014 года в Сочи. В случае, если CAS не удовлетворит апелляцию спортсмена, команда будет лишена золотых наград, а сборная России потеряет первое место в медальном зачете Игр. На данный момент у команд России и Норвегии по 11 золотых наград, россияне опережают норвежцев за счет большего количества серебряных медалей. Дисквалификация Устюгова должна отсчитываться от 13 февраля 2020 года, Слепцовой - от 11 февраля того же года.