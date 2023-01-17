Лидер Кубка России по биатлону Сливко рассказала о беге с грелкой во рту

— Эта грелка очень помогает тренироваться в морозы. Обычную тренировку, когда ты не ускоряешься, с ней очень комфортно проводить. В Увате было очень холодно — минус 25. Я подумала, что надышусь холодным воздухом и решила пробежать с этой грелкой.



Когда пробежала первый круг, поняла, что это очень сложно, так как воздух поступает тяжелее, чем обычно, но в то же время — это теплый воздух, которым комфортно дышать. На последнем круге я стала выкладываться, поэтому грелка во рту мешала и пришлось ее убрать. Я почувствовала большую разницу между первыми двумя кругами и последним. Когда прибежала, думала, что потом будет болезненное состояние, но всё обошлось.