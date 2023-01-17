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1 час назад

Сливко рассказала, как бежала гонку в Увате с грелкой во рту в минус 25

Матч ТВ

Лидер Кубка России по биатлону среди женщин Виктория Сливко рассказала Metaratings.ru о гонке в Увате при температуре минус 25 градусов.

Лидер Кубка России по биатлону Сливко рассказала о беге с грелкой во рту
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Одну из гонок в Увате вы бежали с грелкой во рту. Расскажите, как работает это приспособление?

— Эта грелка очень помогает тренироваться в морозы. Обычную тренировку, когда ты не ускоряешься, с ней очень комфортно проводить. В Увате было очень холодно — минус 25. Я подумала, что надышусь холодным воздухом и решила пробежать с этой грелкой.

Когда пробежала первый круг, поняла, что это очень сложно, так как воздух поступает тяжелее, чем обычно, но в то же время — это теплый воздух, которым комфортно дышать. На последнем круге я стала выкладываться, поэтому грелка во рту мешала и пришлось ее убрать. Я почувствовала большую разницу между первыми двумя кругами и последним. Когда прибежала, думала, что потом будет болезненное состояние, но всё обошлось.

Сливко после пяти этапов Кубка России по биатлону лидирует в генеральной классификации, набрав 468 баллов.

Биатлон,Виктория Сливко,
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