Халили пожаловался на организацию российских соревнований

– Конечно, после тренировки хочется как можно быстрее зайти в столовую, покушать и сразу лечь спать. А тут тебе приходится сначала приготовить еду, есть и только потом ложиться отдыхать. Конечно, это доставляет некоторые неудобства и отнимает время, но так ты хотя бы в питании получаешь то, чего не получил бы в столовой, – рассказал Халили.