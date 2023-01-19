Куклина победила в спринте на Кубка Содружества по биатлону

В Раубичах (Беларусь) 19 января стартовал четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023. В стартовой гонке уикенда женщины пробежали спринт.

Фото: Betassist Betassist

Победительницей гонки на 7.5 км стала россиянка Лариса Куклина. Спортсменка из Тюменской области преодолела дистанцию за 21 минут 9,6 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала ещё одна россиянка Наталия Шевченко. Бывшая лыжница допустила один промах на стрельбище и уступила победителю 8,6 секунды. Третьей стала представительница России Анастасия Шевченко, отставшая от Куклиной на 23,8 секунды.

Лучшей из белорусских биатлонисток стала Динара Алимбекова, с двумя промахами проигравшая Куклиной 24,4 секунды. В итоге она финишировала четвёртой.

Биатлон. Кубок Содружества. 4-й этап. Женщины. Спринт, 7.5 км.