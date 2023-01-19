Чемпионка России по лыжным гонкам завоевала первую медаль в биатлоне

Чемпионка России по лыжным гонкам в составе Тюменской области Наталия Шевченко (в девичестве Мекрюкова) завоевала свою первую медаль в биатлоне. Шевченко заняла второе место по итогам женского спринта на 7,5 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). В биатлоне Наталия представляет Свердловскую область.