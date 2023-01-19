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37 минут назад

Чемпионка России по лыжным гонкам Наталия Шевченко завоевала первую медаль в биатлоне

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Чемпионка России по лыжным гонкам в составе Тюменской области Наталия Шевченко (в девичестве Мекрюкова) завоевала свою первую медаль в биатлоне. Шевченко заняла второе место по итогам женского спринта на 7,5 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). В биатлоне Наталия представляет Свердловскую область.

Чемпионка России по лыжным гонкам завоевала первую медаль в биатлоне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первое место по итогам гонки заняла отстрелявшая без промахов Лариса Куклина. Бронза досталась Анастасии Шевченко.

В общем зачёте Кубка Содружества лидирует белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская. Всего шесть баллов ей уступает россиянка Тамара Дербушева.

Кубок Содружества. Спринт. 7,5 км. Женщины. Раубичи, Беларусь. 1. Лариса Куклина (Россия) — 21.09,6 (0 промахов). 2. Наталия Шевченко (Россия) +8,6 (1 промах). 3. Анастасия Шевченко (Россия) +23,8 (0 промахов). 4. Динара Смольская (Беларусь) +24,4 (2 промаха). 5. Тамара Дербушева (Россия) +40,6 (2 промаха). 6. Ирина Казакевич (Россия) +44,3 (3 промаха). 7. Екатерина Носкова (Россия) +45,9 (2 промаха). 8. Елизавета Каплина (Россия) +47,4 (3 промаха).

Биатлон,Ирина Казакевич,Наталия Шевченко,Лариса Куклина,Елизавета Каплина,Анастасия Шевченко,
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