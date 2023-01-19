Апелляция Евгения Устюгова в швейцарский суд не повлияет на ход его дела о допинге

Решение Федерального верховного суда Швейцарии (SFT) по апелляции бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова никак не повлияет на процесс рассмотрения его дела о допинге в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это следует из заявления CAS, которое было предоставлено ТАСС.
"Решение SFT никак не повлияет на рассматриваемое дело", - заявили в CAS.
17 января независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) сообщил, что неназванный российский биатлонист обжаловал в SFT правомерность рассмотрения апелляции в Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По информации источника ТАСС, этим биатлонистом был Устюгов. Это косвенно подтверждает решение суда, которое имеется в распоряжении ТАСС.
Сторона Устюгова утверждала, что CAS ADD не имела права рассматривать апелляцию биатлониста, поскольку соседство первой и второй инстанций в CAS, а также способы их финансирования могут повлиять на объективность при рассмотрении дела. В SFT отметили, что подобная система действует во многих международных и национальных судах, в том числе в Европейском суде по правам человека и Международном уголовном суде.
Также сторона Устюгова оспаривала состав судейской коллегии из-за его нерегулярности, что не предоставляет достаточных гарантий с точки зрения независимости и беспристрастности. Суд не удовлетворил этот пункт.
Слушания по делу Устюгова и россиянки Светланы Слепцовой против Международного союза биатлонистов (IBU) состоялись в CAS 31 августа и 1 сентября 2022 года. SFT рассматривал жалобу Устюгова о правомочности CAS параллельно с этим. Решения по делу о нарушении антидопинговых правил Устюговым и Слепцовой на данный момент неизвестны.
В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что завершившие к тому времени карьеру Слепцова и Устюгов получили дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцова была признана виновной в употреблении запрещенного вещества остарина, а Устюгов - оксандролона.
Устюгову 37 лет, дело о допинге может лишить его двух олимпийских золотых наград. Первую он завоевал в 2010 году в Ванкувере, вторую - в эстафете на Играх 2014 года в Сочи вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. В случае, если CAS не удовлетворит апелляцию спортсмена, команда будет лишена золотых наград, а сборная России потеряет первое место в медальном зачете Игр. На данный момент у команд России и Норвегии по 11 золотых наград, россияне опережают норвежцев из-за большего количества серебряных медалей. Дисквалификация Устюгова должна отсчитываться от 13 февраля 2020 года, Слепцовой - от 11 февраля того же года.