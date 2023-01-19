Апелляция Евгения Устюгова в швейцарский суд не повлияет на ход его дела о допинге

Решение Федерального верховного суда Швейцарии (SFT) по апелляции бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова никак не повлияет на процесс рассмотрения его дела о допинге в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это следует из заявления CAS, которое было предоставлено ТАСС.

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"Решение SFT никак не повлияет на рассматриваемое дело", - заявили в CAS.

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17 января независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) сообщил, что неназванный российский биатлонист обжаловал в SFT правомерность рассмотрения апелляции в Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По информации источника ТАСС, этим биатлонистом был Устюгов. Это косвенно подтверждает решение суда, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Сторона Устюгова утверждала, что CAS ADD не имела права рассматривать апелляцию биатлониста, поскольку соседство первой и второй инстанций в CAS, а также способы их финансирования могут повлиять на объективность при рассмотрении дела. В SFT отметили, что подобная система действует во многих международных и национальных судах, в том числе в Европейском суде по правам человека и Международном уголовном суде.

Также сторона Устюгова оспаривала состав судейской коллегии из-за его нерегулярности, что не предоставляет достаточных гарантий с точки зрения независимости и беспристрастности. Суд не удовлетворил этот пункт.

Слушания по делу Устюгова и россиянки Светланы Слепцовой против Международного союза биатлонистов (IBU) состоялись в CAS 31 августа и 1 сентября 2022 года. SFT рассматривал жалобу Устюгова о правомочности CAS параллельно с этим. Решения по делу о нарушении антидопинговых правил Устюговым и Слепцовой на данный момент неизвестны.

О деле Устюгова

В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что завершившие к тому времени карьеру Слепцова и Устюгов получили дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцова была признана виновной в употреблении запрещенного вещества остарина, а Устюгов - оксандролона.