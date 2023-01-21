«Гонка будет интересной». Биатлонистка Дербушева — о пасьюте на Кубке Содружества

Биатлонистка Тамара Дербушева в эфире «Матч ТВ» заявила, что ждет интересной гонки преследования на PARI Кубке Содружества в Раубичах.
Спортсменка стартует с пятой позиции с отставанием в 45 секунд от лидера, Ларисы Куклиной.
— Сегодня ветер сложнее, чем в спринте, условия меняются. Но гонка будет интересной. Сказала Ирине Казакевич, что будем вместе бежать. Мое самочувствие? Всё хорошо, всё отлично, — сказала Дербушева.
Прямую трансляцию женской гонки преследования в Раубичах смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru с 11:00 (мск).