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1 час назад

«Гонка будет интересной». Биатлонистка Дербушева — о пасьюте на Кубке Содружества

Матч ТВиещё 2

Биатлонистка Тамара Дербушева в эфире «Матч ТВ» заявила, что ждет интересной гонки преследования на PARI Кубке Содружества в Раубичах.

«Гонка будет интересной». Биатлонистка Дербушева — о пасьюте на Кубке Содружества
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Спортсменка стартует с пятой позиции с отставанием в 45 секунд от лидера, Ларисы Куклиной.

— Сегодня ветер сложнее, чем в спринте, условия меняются. Но гонка будет интересной. Сказала Ирине Казакевич, что будем вместе бежать. Мое самочувствие? Всё хорошо, всё отлично, — сказала Дербушева.

Прямую трансляцию женской гонки преследования в Раубичах смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru с 11:00 (мск).

Биатлон,Ирина Казакевич,Лариса Куклина,
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