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1 час назад

«Моя роль — координирующая». Ростовцев — о работе на посту главного тренера сборной России

Чемпионат.comиещё 4

Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев раскрыл свои основные функции на этом посту.

Ростовцев высказался о работе на посту главного тренера сборной России
Фото: ТАССТАСС

«Моя основная роль – координирующая. У нас на централизованной подготовке находится больше 30 спортсменов, работает большое количество персонала – тренеры, врачи, массажисты, сервисёры, аналитики, оружейники, биохимики. Это достаточно большой коллектив, который собран не в одну группу, а в несколько, и его работа нуждается в планировании. Нужно чёткое понимание, как сделать, чтобы этот коллектив работал как еди

Совместно с тренерами сборной, со спортивной наукой, специалистами ЦСП и ОКР разработать тренировочный план, который мы будем реализовывать.

Ну и стыковка всех целевых групп (спортсмены – тренеры, врачи – массажисты и т.д.) будет на мне. Займусь планированием, анализом, реализацией, предложениями, особенно по поиску перспективных спортсменов», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

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