Ростовцев высказался о работе на посту главного тренера сборной России

«Моя основная роль – координирующая. У нас на централизованной подготовке находится больше 30 спортсменов, работает большое количество персонала – тренеры, врачи, массажисты, сервисёры, аналитики, оружейники, биохимики. Это достаточно большой коллектив, который собран не в одну группу, а в несколько, и его работа нуждается в планировании. Нужно чёткое понимание, как сделать, чтобы этот коллектив работал как еди