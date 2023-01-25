Биатлонистка Каррара лишилась золота чемпионата Европы

Итальянка Микела Каррара упустила победу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде из-за выстрелов по чужим мишеням. Об этом в среду сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Предварительный результат показывал, что Каррара лидировала в гонке с одним промахом, но из-за перекрестного огня было зафиксировано три промаха. Результат был скорректирован, победу одержала немецкая спортсменка Лиза Мария Шпарк, показавшая результат 45 минут 2,4 секунды и не допустившая промахов на четырех огневых рубежах. Второй финишировала украинка Юлия Джима (отставание 5,5 секунды; 1 промах), третьей стала немка Селина Гротиан (+33,3; 2).

"Я узнала о перекрестном огне уже после финиша от своего тренера. Хорошо, что было принято правильное решение и победила лучшая спортсменка", - заявила Каррара.

Определить перекрестный огонь и установить финальный результат удалось благодаря тренеру итальянки, который подтвердил, что его подопечная поразила две чужие мишени. С учетом корректировок Каррара заняла 11-е место с отставанием от лидера в 1 минуту 12,3 секунды и с 3 промахами.