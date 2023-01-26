Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах.
Латыпов, допустив один промах на стрельбе из положения стоя, показал результат 24 минуты 18,1 секунды. Второе место занял Даниил Серохвостов. Лидер общего зачета Кубка Содружества белорус Антон Смольский замкнул тройку лучших.
Женский спринт на этапе в Раубичах пройдет в пятницу. Прямая трансляция гонки начнется в 10:40 мск на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Эфир программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» смотрите 29 января в 13:00.
Кубок Содружества. 5 й этап. Раубичи (Белоруссия)Мужчины. Спринт, 10 км1. Эдуард Латыпов — 24.18,1 (1 промах)2. Даниил Серохвостов (оба Россия) — +16,5 (1)3. Антон Смольский — +17,2 (1)4. Дмитрий Лазовский (оба — Белоруссия) — +37,0 (0)5. Карим Халили — +43,8 (0)6. Никита Поршнев (оба — Россия) — +46,2 (0)