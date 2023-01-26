Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Женский спринт на этапе в Раубичах пройдет в пятницу. Прямая трансляция гонки начнется в 10:40 мск на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Эфир программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» смотрите 29 января в 13:00.