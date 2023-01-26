Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
2 часа назад

Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах, Серохвостов — второй

Матч ТВиещё 1

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Фото: матч твматч тв

Латыпов, допустив один промах на стрельбе из положения стоя, показал результат 24 минуты 18,1 секунды. Второе место занял Даниил Серохвостов. Лидер общего зачета Кубка Содружества белорус Антон Смольский замкнул тройку лучших.

Женский спринт на этапе в Раубичах пройдет в пятницу. Прямая трансляция гонки начнется в 10:40 мск на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Эфир программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» смотрите 29 января в 13:00.

Кубок Содружества. 5 й этап. Раубичи (Белоруссия)Мужчины. Спринт, 10 км1. Эдуард Латыпов — 24.18,1 (1 промах)2. Даниил Серохвостов (оба Россия) — +16,5 (1)3. Антон Смольский — +17,2 (1)4. Дмитрий Лазовский (оба — Белоруссия) — +37,0 (0)5. Карим Халили — +43,8 (0)6. Никита Поршнев (оба — Россия) — +46,2 (0)

Биатлон,Даниил Серохвостов,Антон Смольский,Никита Поршнев,Эдуард Латыпов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители