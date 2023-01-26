Латыпов прокомментировал свою победу в спринте

На последнем рубеже получал удовольствие, а первый выстрел промазал, потому что старался отработать быстро, не попасть в сердечную компенсацию. Но первый же выстрел промазал, понимал, что больше нельзя мазать и надо отработать качественно, потому что не хотел совершать ту же ошибку, что была в первом спринте.