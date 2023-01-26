Биатлонист Серохвостов рассказал, кто поддержал его после отстранения россиян

"Летом еще общались, сейчас – нет. А, вот недавно общался с Домиником Виндишем. Он звал меня поиграть в "Марио" на приставке по сети. А сейчас ответил ему, что не могу поиграть с ним, так как в России не могу купить подписку на Нинтендо. Пообщались, спросил, как у него дела. Последний раз, когда общались с Домиником, конечно, обсудили эту тему. Да, он выразил слова поддержки, пожелал нам поскорее вернуться на мировую арену", - передает слова Серохвостова "Матч ТВ".