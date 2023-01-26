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1 час назад

Биатлонист Серохвостов рассказал, кто из иностранцев поддержал его после отстранения россиян

Газета.Ru

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов рассказал об общении со своим итальянским коллегой Домиником Виндишем.

Биатлонист Серохвостов рассказал, кто поддержал его после отстранения россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Летом еще общались, сейчас – нет. А, вот недавно общался с Домиником Виндишем. Он звал меня поиграть в "Марио" на приставке по сети. А сейчас ответил ему, что не могу поиграть с ним, так как в России не могу купить подписку на Нинтендо. Пообщались, спросил, как у него дела. Последний раз, когда общались с Домиником, конечно, обсудили эту тему. Да, он выразил слова поддержки, пожелал нам поскорее вернуться на мировую арену", - передает слова Серохвостова "Матч ТВ".

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований. После этого Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре IBU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Ранее Дмитрий Васильев назвал "позорищем" норвежский пьедестал на этапе Кубка мира по биатлону.

Биатлон,Даниил Серохвостов,Дмитрий Васильев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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