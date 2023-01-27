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33 минуты назад

Российская биатлонистка-чемпионка рассказала о детстве в детдоме

Lenta.ru

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о детстве в детдоме. Ее слова приводит RT.

Российская биатлонистка-чемпионка рассказала о детстве в детдоме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда-то мне казалось очень стыдным открыть кому-то, что в моей жизни была такая история. Но с возрастом стала понимать, что это жизнь, которой я не должна стесняться», — заявила 32-летняя спортсменка.

Она добавила, что провела в детдоме четыре года, после чего ее забрала под опеку тетя.

Куклина является чемпионкой России. На ее счету также золото первенства мира среди юниоров и две победы на всемирной зимней Универсиаде.

В 2019 году португальский футболист Криштиану Роналду рассказал, что тогда ему было 12 лет и у него не было денег. Поэтому он и его друзья по вечерам ходили в «Макдоналдс» и выпрашивали оставшуюся еду у сотрудниц, которые никогда не отказывали.

Биатлон,Лариса Куклина,Криштиану Роналду,McDonald's,
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