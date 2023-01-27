«Снежная баба не принесла мне удачу в спринте» — биатлонистка Носкова

Биатлонистка Екатерина Носкова заявила, что терла на удачу снежную бабу, которую слепила с мужем рядом со своей гостиницей, но это в итоге не помогло в спринтерской гонке на пятом этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах.
В пятницу Носкова заняла шестое место в спринте с одним промахом. Накануне гонки биатлонистка опубликовала в Telegram канале фото снежной бабы с подписью «Слепили тут ангела хранителя, завтра нам на гонке пригодится. Завтра все трогаем на удачу».
— Скорее недовольна сегодня гонкой, — сказала Носкова корреспонденту «Матч ТВ». — Самочувствие было достаточно тяжелое по такой трассе, я не смогла технически приспособиться к трассе, я проваливалась. Было очень тяжело. К тому же я недоработала последний выстрел на стойке, который стоил мне медали сегодня.
— Ветер помешал?
— Нет. Немножко я потеряла концентрацию. Попала четыре выстрела, и на пятый не хватило сосредоточенности.
— Кто слепил снежную бабу у отеля, фото которой вы опубликовали в Telegram канале?
— Это мы вчера вечером ходили с мужем гулять и слепили ее. Решили выложить ее в канал и подбодрить немножко всех, развеселить.
— Вы ее терли на удачу?
— Да, но это не помогло мне сегодня (смеется).
28 января в Раубичах в рамках этапа Кубка Содружества пройдут мужская и женская гонки преследования. Прямые трансляции смотрите с 10:40 и 13:40 (мск) на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» смотрите 29 января в 13:00 (мск).