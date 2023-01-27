«Снежная баба не принесла мне удачу в спринте» — биатлонистка Носкова

Биатлонистка Екатерина Носкова заявила, что терла на удачу снежную бабу, которую слепила с мужем рядом со своей гостиницей, но это в итоге не помогло в спринтерской гонке на пятом этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В пятницу Носкова заняла шестое место в спринте с одним промахом. Накануне гонки биатлонистка опубликовала в Telegram канале фото снежной бабы с подписью «Слепили тут ангела хранителя, завтра нам на гонке пригодится. Завтра все трогаем на удачу».

— Скорее недовольна сегодня гонкой, — сказала Носкова корреспонденту «Матч ТВ». — Самочувствие было достаточно тяжелое по такой трассе, я не смогла технически приспособиться к трассе, я проваливалась. Было очень тяжело. К тому же я недоработала последний выстрел на стойке, который стоил мне медали сегодня.

— Ветер помешал?

— Нет. Немножко я потеряла концентрацию. Попала четыре выстрела, и на пятый не хватило сосредоточенности.

— Кто слепил снежную бабу у отеля, фото которой вы опубликовали в Telegram канале?

— Это мы вчера вечером ходили с мужем гулять и слепили ее. Решили выложить ее в канал и подбодрить немножко всех, развеселить.

— Вы ее терли на удачу?

— Да, но это не помогло мне сегодня (смеется).