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1 час назад

Казакевич обратилась со словами благодарности к Губерниеву

Матч ТВ

Биатлонистка Ирина Казакевич в эфире «Матч ТВ» поблагодарила комментатора телеканала Дмитрия Губерниева за поддержку.В прошедшей спринтерской гонке на этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах Казакевич заняла первое место. Динара Алимбекова финишировала второй, третьей стала Тамара Дербушева.

Казакевич обратилась со словами благодарности к Губерниеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Дмитрий, знаете, что самое важное? Я стою с вами (обращается к Дмитрию Губерниеву) и могу не только слышать ваш голос из комментаторской кабины и трансляций, вроде «Ирина, куда ты стреляешь!». Хочу сказать вам большое спасибо, что так любите меня.

Какие ощущения после гонки? Я добралась целая и невредимая до финиша, главное ощущение (смеется). Сегодня была прямо тяжелая трасса, снега много выпало. Но организаторы постарались и сделали трассу чуть жестче, чем у мужчин. Хватит ли сил? У меня по ходу сезона была неплохая форма, стабильно бежала своими ногами, но сегодня получилось справиться со стрельбой и занять первое место, — сказала Казакевич.

28 января в Раубичах в рамках этапа Кубка Содружества пройдут мужская и женская гонки преследования. Прямые трансляции смотрите соответственно с 10:40 и 13:40 (мск) на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» смотрите 29 января в 13:00.

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