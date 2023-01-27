Казакевич обратилась со словами благодарности к Губерниеву

— Дмитрий, знаете, что самое важное? Я стою с вами (обращается к Дмитрию Губерниеву) и могу не только слышать ваш голос из комментаторской кабины и трансляций, вроде «Ирина, куда ты стреляешь!». Хочу сказать вам большое спасибо, что так любите меня.



Какие ощущения после гонки? Я добралась целая и невредимая до финиша, главное ощущение (смеется). Сегодня была прямо тяжелая трасса, снега много выпало. Но организаторы постарались и сделали трассу чуть жестче, чем у мужчин. Хватит ли сил? У меня по ходу сезона была неплохая форма, стабильно бежала своими ногами, но сегодня получилось справиться со стрельбой и занять первое место, — сказала Казакевич.