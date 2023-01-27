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1 час назад

Васильев назвал лицемерами норвежцев, публично поддержавших возвращение россиян

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что не верит словам представителей Норвегии, заявивших о необходимости вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Васильев назвал лицемерами норвежцев, поддержавших возвращение россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У этих стран тотальная русофобия, которая ничем не оправдана. Не верю в эти слова поддержки. Это попытка показать, что они миротворцы, но нужно не словами, а делами доказывать. Веры этим лицемерам у меня нет. Это болтовня и ложь», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Глава норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен ранее поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Напомним, 25 января, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Биатлон,Астрид Якобсен,Дмитрий Васильев,
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