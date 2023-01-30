"Дураки и хейтеры" - Губерниев обратился к любителям биатлона

«Биатлонистам прилетает в соцсетях за высказывания о нейтральном флаге!!! Будто не было двух Олимпиад в подобном статусе!!! Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов!!! Они должны выступать!!!», - написал Губерниев в своем Телеграмм-канале.