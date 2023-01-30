"Дураки и хейтеры" - Губерниев обратился к любителям биатлона

мментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об участии российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным статусом.
«Биатлонистам прилетает в соцсетях за высказывания о нейтральном флаге!!! Будто не было двух Олимпиад в подобном статусе!!! Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов!!! Они должны выступать!!!», - написал Губерниев в своем Телеграмм-канале.
Губерниев добавил, что соревнования - это жизнь спортсменов.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил за участие российских спортсменов в международных турнирах под нейтральным статусом.
По словам Баха, принимать участие в турнирах смогут те спортсмены, которые не выступали с поддержкой СВО на Украине.