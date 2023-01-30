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5 часов назад

Губерниев обратился к любителям биатлона: Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов!!! Они должны выступать!!!

Спорт день за днем

мментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об участии российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным статусом.

"Дураки и хейтеры" - Губерниев обратился к любителям биатлона
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Биатлонистам прилетает в соцсетях за высказывания о нейтральном флаге!!! Будто не было двух Олимпиад в подобном статусе!!! Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов!!! Они должны выступать!!!», - написал Губерниев в своем Телеграмм-канале.

Губерниев добавил, что соревнования - это жизнь спортсменов.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил за участие российских спортсменов в международных турнирах под нейтральным статусом.

По словам Баха, принимать участие в турнирах смогут те спортсмены, которые не выступали с поддержкой СВО на Украине.

Биатлон,Томас Бах,Дмитрий Губерниев,
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