Жёлтые майки лидеров сохранятся на ЧМ по биатлону

«Идея состоит в том, что лидеры носят свои отличительные нагрудники, чтобы показать, что они первые в рейтинге во время чемпионата мира. Они будут выступать в них в каждой гонке. Мы сохраняем эти нагрудники также по маркетинговым соображениям, чтобы сохранить спонсоров», — приводит слова главы технического комитета IBU Кристофа Вассало Nordic Magazine.