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8 часов назад

Жёлтые майки лидеров сохранятся на ЧМ по биатлону

Чемпионат.com

Несмотря на то что с сезона-2022/2023 чемпионаты мира не входят в общий зачёт Кубка мира по биатлону, спортсмены продолжат носить лидерские майки отличительных цветов во время гонок.

Жёлтые майки лидеров сохранятся на ЧМ по биатлону
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Таким образом, Жулия Симон и Йоханнес Бё проведут чемпионат мира в Оберхофе в майках жёлтого цвета. Это относится и к красным нагрудникам, отличающим лидеров малых зачётов Кубка мира. Также на втором чемпионате мира подряд золотые майки будут носить действующие чемпионы мира в каждой дисциплине.

«Идея состоит в том, что лидеры носят свои отличительные нагрудники, чтобы показать, что они первые в рейтинге во время чемпионата мира. Они будут выступать в них в каждой гонке. Мы сохраняем эти нагрудники также по маркетинговым соображениям, чтобы сохранить спонсоров», — приводит слова главы технического комитета IBU Кристофа Вассало Nordic Magazine.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля 2023 года.

Биатлон,Йоханнес Бе,
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