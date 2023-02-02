Шведский биатлонист: "Норвежцы перешли черту"

Олимпийский чемпион, биатлонист Себастиан Самуэльссон не оценил юмор коллег из норвежской федерации биатлона. Ранее соседи выпустили серию забавных видео, на которых шутили над шведами.

«Этого стало слишком много. Это уже не круто. Норвежцы перешли черту. Если мы выиграем медаль в эстафете в Оберхофе, мы нанесём ответный удар», — заявил Самуэльссон во флеш-интервью.

Напомним, перед началом Кубка мира сервис-бригада сборной Норвегии начала публиковать в соцсетях видеоролики о своей работе. В январе 2023 года норвежцы стали жёстко подшучивать над шведскими спортсменами. Так, на одном из видео играла песня «Купить всю Швецию», во время которой норвежцы поливали лыжи шампанским.