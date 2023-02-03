Кристина Резцова ответила на вопрос, заменяют ли КР и КС Кубок мира

«Кубок России и Кубок Содружества хотя бы частично это заменяют Кубок мира? Думаю, что замены как таковой, конечно, нет. Как минимум потому, что народу не так много. И конкуренция не такая высокая. Но для постолимпийского сезона этого, наверное, вполне достаточно. Очень много стартов у нас сейчас — и в Кубке России, и в Кубке Содружества. То есть даже отдыхать некогда. Поэтому в принципе этими соревнованиями удалось достойно заменить Кубок мира. Но по части конкуренции нам до Кубка мира надо еще чуть-чуть дорасти», — приводит слова Резцовой «Известия».