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5 часов назад

Кристина Резцова: КР и КС заменяют Кубок мира? Конкуренция не такая высокая

Чемпионат.com

Двукратный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Кристина Резцова, которая пропускает сезон-2022/2023 из-за беременности, ответила на вопрос, заменяет ли Кубок России и Кубок Содружества Кубок мира.

Кристина Резцова ответила на вопрос, заменяют ли КР и КС Кубок мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кубок России и Кубок Содружества хотя бы частично это заменяют Кубок мира? Думаю, что замены как таковой, конечно, нет. Как минимум потому, что народу не так много. И конкуренция не такая высокая. Но для постолимпийского сезона этого, наверное, вполне достаточно. Очень много стартов у нас сейчас — и в Кубке России, и в Кубке Содружества. То есть даже отдыхать некогда. Поэтому в принципе этими соревнованиями удалось достойно заменить Кубок мира. Но по части конкуренции нам до Кубка мира надо еще чуть-чуть дорасти», — приводит слова Резцовой «Известия».

Биатлон,Кристина Резцова,
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