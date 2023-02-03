Резцова ответила на вопрос, хотела ли бы она попробовать себя в лыжных гонках

«Нет желания попробовать себя в лыжных гонках по примеру мамы и мужа? Как минимум на российских стартах я бы с удовольствием пробежала, посоревновалась с нашими девчонками-лыжницами, но о том, чтобы переходить официально, пока точно не задумывалась, — приводит слова Резцовой «Известия».