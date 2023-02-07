Александр Тихонов оценил стоимость кубка имени себя

— Действительно, договоренность была достигнута после встречи с руководством СБР в Раубичах. Я привез кубок, передал. Не буду говорить его стоимость, но, думаю, дороже, чем Кубок Стэнли, в несколько раз. Изготовили его давно златоустовские мастера, кубок покрыт драгоценным металлом — золотом и серебром. Тяжелый и красивый, сделан очень качественно. Обозначены с четырех сторон мои победы на четырех Олимпиадах, мои титулы. Интересный трофей. Почему нет? Все таки Тихонов признан биатлонистом века!



Я разговаривал с Виктором (Майгуровым) об этом. Вчера, наверное, приняли решение. Кубок же теперь будет разыгрываться между регионами России. А где то в конце месяца я буду в Москве на вечере, посвященном Высоцкому. Буду исполнять его песни. И встретимся, договоримся окончательно. По итогам сезона кубок будет доставлен в регион, который его и выиграет. Поставят у губернатора. Я думаю так.



Сам кубок уже давно был изготовлен. Еще хотел, чтобы он разыгрывался, когда я был первым вице президентом СБР, и пытался договориться с Андерсом Бессебергом. Поэтому трофей долго стоял у меня дома. Я же сейчас занимаюсь музеем. Буду встречаться с СБР, раз они приняли решение. Дай бог! — сказал Тихонов «Матч ТВ».