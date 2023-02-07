Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
3 часа назад

Александр Тихонов о своем кубке, который будет вручаться по итогам сезона в биатлоне: «Не буду говорить стоимость, но, думаю, дороже, чем Кубок Стэнли в несколько раз»

Матч ТВиещё 3

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с «Матч ТВ» предположил, что его кубок, который будет вручаться Союзом биатлонистов России (СБР) в качестве новой награды, стоит в несколько раз дороже Кубка Стэнли.

Александр Тихонов оценил стоимость кубка имени себя
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее портал Metaratings.ru сообщил, что СБР по окончании сезона планирует вручить приз лучшему региону — Кубок имени Александра Тихонова. Договоренность об этом была достигнута во время встречи Тихонова с руководством СБР в Раубичах. Глава СБР Виктор Майгуров рассказал «Матч ТВ», что создание такой награды — инициатива самого Тихонова и кубок уже стоит у него в офисе.

— Действительно, договоренность была достигнута после встречи с руководством СБР в Раубичах. Я привез кубок, передал. Не буду говорить его стоимость, но, думаю, дороже, чем Кубок Стэнли, в несколько раз. Изготовили его давно златоустовские мастера, кубок покрыт драгоценным металлом — золотом и серебром. Тяжелый и красивый, сделан очень качественно. Обозначены с четырех сторон мои победы на четырех Олимпиадах, мои титулы. Интересный трофей. Почему нет? Все таки Тихонов признан биатлонистом века!

Я разговаривал с Виктором (Майгуровым) об этом. Вчера, наверное, приняли решение. Кубок же теперь будет разыгрываться между регионами России. А где то в конце месяца я буду в Москве на вечере, посвященном Высоцкому. Буду исполнять его песни. И встретимся, договоримся окончательно. По итогам сезона кубок будет доставлен в регион, который его и выиграет. Поставят у губернатора. Я думаю так.

Сам кубок уже давно был изготовлен. Еще хотел, чтобы он разыгрывался, когда я был первым вице президентом СБР, и пытался договориться с Андерсом Бессебергом. Поэтому трофей долго стоял у меня дома. Я же сейчас занимаюсь музеем. Буду встречаться с СБР, раз они приняли решение. Дай бог! — сказал Тихонов «Матч ТВ».

Биатлон,Виктор Майгуров,Александр Тихонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители