Норвежская биатлонистка высказалась об отстранении россиян

Трехкратная чемпионка мира по биатлону Ингрид Тандревольд считает, что сегодня допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях является нереальным. Ее слова приводит VG.
«Хотелось бы, чтобы спортсмены РФ и Белоруссии принимали участие в соревнованиях, они хорошие биатлонисты. Но мы не думаем, что это сейчас реально, потому что слишком наивно разделять спорт и политику. Но я не могу сказать ничего плохого о них», — сказала Тандревольд.
По ее мнению, решение допустить российских и белорусских спортсменов может «послать неправильные сигналы». Тандревольд отметила, что в IBU понимают, что они не имеют к ситуации на Украине никакого отношения. Биатлонистка назвала сложившиеся обстоятельства «невероятно печальными».