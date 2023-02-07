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21 минуту назад

Норвежская биатлонистка назвала «нереальным» возвращение россиян на турниры

Елена Прошина

Трехкратная чемпионка мира по биатлону Ингрид Тандревольд считает, что сегодня допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях является нереальным. Ее слова приводит VG.

Норвежская биатлонистка высказалась об отстранении россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Хотелось бы, чтобы спортсмены РФ и Белоруссии принимали участие в соревнованиях, они хорошие биатлонисты. Но мы не думаем, что это сейчас реально, потому что слишком наивно разделять спорт и политику. Но я не могу сказать ничего плохого о них», — сказала Тандревольд.

По ее мнению, решение допустить российских и белорусских спортсменов может «послать неправильные сигналы». Тандревольд отметила, что в IBU понимают, что они не имеют к ситуации на Украине никакого отношения. Биатлонистка назвала сложившиеся обстоятельства «невероятно печальными».

Биатлон,Ингрид Тандревольд,
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