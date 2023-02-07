Норвежская биатлонистка высказалась об отстранении россиян

«Хотелось бы, чтобы спортсмены РФ и Белоруссии принимали участие в соревнованиях, они хорошие биатлонисты. Но мы не думаем, что это сейчас реально, потому что слишком наивно разделять спорт и политику. Но я не могу сказать ничего плохого о них», — сказала Тандревольд.