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50 минут назад

Александр Тихонов: «Скандинавские страны против России — спарринг боксера легкого веса с Тайсоном. Меня они боялись, когда я заходил, они вставали, как при Сталине»

Sports.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о том, что олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии не поддержали допуск россиян к международным соревнованиям.

Александр Тихонов: «Меня они боялись, когда я заходил, они вставали, как при Сталине»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Не надо обращать внимание на тех же норвежцев и других. Кто они такие против России? Если мы наладим собственные проблемы внутри страны, то нам равных не будет. Во всем всегда виноваты мы.

Возьмем тех же финнов, по сути — это Московская область, но богатая страна. При этом Финляндия богата за счет России — наши спекулянты продали им леса на десятки миллиардов кубов. Финны заготовили на 300 лет российского леса, теперь мы им не нужны. Скандинавы всю жизнь были такие. Их амбиции непонятны.

Скандинавские страны против России — это спарринг боксера легкого веса с Тайсоном. Меня они боялись, как огня, когда я заходил, они вставали, как при Сталине.

Не стоит обращать нам внимание на скандинавов, надо делать свое дело и выигрывать. И заставить их нас уважать», — сказал Тихонов.

Биатлон,Александр Тихонов,
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