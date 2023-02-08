Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону: какой смысл в отстранении российских спортсменов?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Кати Вильхельм поделилась мнением об отстранении российских атлетов.
«Думаю, следует пересмотреть решение, поскольку конфликт развязали не спортсмены. Какой смысл в отстранении россиян? Конфликт не прекратился. Если не позволим им выступить на Олимпийских играх, не уверена, что Путина эта новость как-то заинтересует», — цитирует Вильхельм Sportschau.de.
В марте 2022 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за обострения ситуации на Украине. После этого IBU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях.