Уроженка России биатлонистка Бех может вернуться в украинскую сборную

Биатлонистка Екатерина Бех может вернуться в украинскую сборную. Об этом сообщает «Газета.Ru», со ссылкой на Telegram-канал Biathlonnews.
Напомним, что уроженка Хабаровского края до 2018 года выступала за Россию, однако поменяла спортивное гражданство на украинское. Весной 2022 года спортсменка вернулась на родину, а в сентябре стало известно, что она планирует восстановить свое российское гражданство.
Отметим, что Федерация биатлона Украины опровергла сообщения о возвращении Бех, назвав информацию фейком. На данный момент в организацию не поступало обращений от биатлонистки.
Бех выигрывала чемпионат Украины по биатлону, дважды становилась чемпионом мира среди юниоров, завоевывала титул чемпиона Европы среди юниоров. В составе юниорской сборной Украины в 2019 году стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров в спринте и гонке преследования, а также выиграла спринт на чемпионате Европы в 2020 году.