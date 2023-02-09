Уроженка России биатлонистка Бех может вернуться в украинскую сборную

Биатлонистка Екатерина Бех может вернуться в украинскую сборную. Об этом сообщает «Газета.Ru», со ссылкой на Telegram-канал Biathlonnews.

Напомним, что уроженка Хабаровского края до 2018 года выступала за Россию, однако поменяла спортивное гражданство на украинское. Весной 2022 года спортсменка вернулась на родину, а в сентябре стало известно, что она планирует восстановить свое российское гражданство.

Отметим, что Федерация биатлона Украины опровергла сообщения о возвращении Бех, назвав информацию фейком. На данный момент в организацию не поступало обращений от биатлонистки.