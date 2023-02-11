«Какой стыд!» Биатлонистов возмутили новые правила на ЧМ

О важных изменениях в системе распределения квот команды узнали лишь за день до старта первой личной гонки ЧМ-2023!

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На чемпионате мира по биатлону международная федерация (IBU) приняла решение об увеличении количества квот для сильнейших сборных: Норвегии, Швеции и Франции. Теперь эти страны могут заявлять до шести спортсменов в личных гонках. Однако у тренеров и спортсменов эта новость вызвала скорее недовольство, чем радость. Почему? Всё дело в том, что о нововведении команды узнали за день до старта первой личной гонки!

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Сообщается, что IBU разослал национальным сборным письма с информацией об увеличении квот лишь 9 февраля. В этот же день IBU выложил пресс-релиз об увеличении количества квот на своём официальном сайте.

«Ошибка ли это? Сто процентов!»

На новость резко отреагировали в первую очередь представители норвежской команды, которым пришлось оперативно включить в заявку сразу двух спортсменов – Эндре Стрёмсхейма и Юни Арнеклейв.

«Мы много раз читали правила о квотах и спрашивали, верны ли они, действительно ли мы можем заявить только пять спортсменов. А теперь странно, что всё не так. Я собирался заполнять заявку, но теперь мне нужно зарегистрировать ещё одного спортсмена», – приводит слова спортивного директора сборной Норвегии по биатлону Пера Арне Ботнана NRK.

В социальных сетях пост IBU об увеличении квот прокомментировал тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, француз Зигфрид Мазе:

«Раньше никто не объяснял это так, как сейчас! Какой стыд. IBU должен провести самоанализ», — написал Мазе на своей странице в соцсетях.

Биатлонисты, которые неожиданно получили шанс выступить на ЧМ-2023, отреагировали более позитивно, но тоже признали, что IBU допустил ошибку.

«Это шок. Совершенно экстремальный шок. Конечно, я счастлив, но теперь я с нетерпением буду ждать своего шанса. Нужно было просто поспешно собраться и прыгнуть в машину. Сначала будет короткий тренировочный день, и я считаю, что атмосфера чемпионата мира позволит надеяться на чт

Ошибка ли тот факт, что мы не узнали раньше? Сто процентов. Я так понял, что наше руководство пыталось навести справки об этом ранее, и нам было сказано, что мест не шесть. Внезапно мы узнаём, что всё-таки есть шесть мест», – приводит слова норвежского биатлониста Эндре Стрёмсхейм NRK.

«Ошибка IBU превосходит фиаско Самуэльссона»

Шестую квоту на мужские личные гонки получила и команда Швеции.

«Конечно, я знал об изменении правил. Но если ни один из тренеров больших сборных не знает, как всё это реализуется, то я думаю, что это говорит о явном недопонимании. Не думаю, что нынешние правила продолжат существовать в таком виде в будущем. Накануне ко мне подошёл норвежский тренер и спросил, сколько точно спортсменок он может заявить на спринт. Мы пошли узнавать у IBU, и нам сказали, что у нас есть дополнительное место. А потом начался весь этот цирк. На женский спринт мы смогли заявить Мону Брорссон, но на мужскую гонку у нас пока остаётся вакантное место. Это раздражает», – высказал своё недовольство тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.

«Это всё очень и очень странно. Сначала я подумал: «Если только Швеция упустила этот момент, то это настоящий скандал». Однако теперь мне кажется, что все страны, получившие расширенную квоту, упустили это. В таком случае всё это следует интерпретировать как серьёзную ошибку со стороны IBU. Это превосходит даже фиаско Себастиана Самуэльссона в смешанной эстафете», – приводит слова олимпийского чемпиона Бьорна Ферри SVT.

«Не всё правильно поняли»

В то же время представители IBU заявили, что новое правило об увеличении квот было принято ещё на конгрессе, который прошёл прошлым летом:

«Возможно, не все это видели и, возможно, не все это правильно поняли. Это хорошее напоминание о том, что нам нужно улучшить наше общение с командами, когда появятся новые правила. Это правило было одобрено на конгрессе, в котором приняли участие все национальные федерации, все были там. И тогда это правило было опубликовано в регламенте. Я не хочу никого обвинять, но они должны прочитать регламент, и мы должны улучшить наше общение», – рассказал представитель пресс-службы IBU Кристиан Винклер.

Ранее команды считали, что получить дополнительную квоту можно только в том случае, если сразу пять представителей страны входят в топ-15 Кубка мира. Однако в новом уведомлении от IBU сообщается, что команда может заявить шестого спортсмена, если в её составе есть действующий чемпион мира или Олимпийских игр и хотя бы один спортсмен из топ-15 Кубка мира.

Таким образом, Норвегия получила шестую квоту в женском и мужском спринте и гонке преследования, а также в мужской индивидуальной гонке. Также заявить шестого спортсмена в мужском спринте и пасьюте могут Франция и Швеция, так как Эмильен Жаклен является действующим чемпионом мира в гонке преследования, а Мартин Понсилуома – в спринте.