Украинский биатлонист эмоционально высказался по поводу допуска россиян на ОИ

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный эмоционально отреагировал на слова олимпийского чемпионата француза Мартена Фуркада о допуске россиян. Тот призвал допустить российских спортсменов к Олимпиаде в 2024 году.
«Если так произойдет, это будет большой ошибкой. Я не считаю, что российские и белорусские спортсмены должны находиться здесь, по крайней мере, до завершения военной спецоперации. Они должны заплатить за то, что сделали. Мы не можем обсуждать такое, пока это не произойдет», — передает слова Пидручного NRK.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Затем несколько западных стран собрали онлайн-встречу, где обсудили создание коалиции, выступающей против допуска россиян на Олимпийские игры.
Сегодня глава МОК Томас Бах призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.