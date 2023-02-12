Украинский биатлонист эмоционально высказался по поводу допуска россиян на ОИ

«Если так произойдет, это будет большой ошибкой. Я не считаю, что российские и белорусские спортсмены должны находиться здесь, по крайней мере, до завершения военной спецоперации. Они должны заплатить за то, что сделали. Мы не можем обсуждать такое, пока это не произойдет», — передает слова Пидручного NRK.