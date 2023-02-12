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4 минуты назад

Украинский биатлонист эмоционально высказался о словах Фуркада по поводу допуска россиян на ОИ

Газета.Ruиещё 7

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный эмоционально отреагировал на слова олимпийского чемпионата француза Мартена Фуркада о допуске россиян. Тот призвал допустить российских спортсменов к Олимпиаде в 2024 году.

Украинский биатлонист эмоционально высказался по поводу допуска россиян на ОИ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если так произойдет, это будет большой ошибкой. Я не считаю, что российские и белорусские спортсмены должны находиться здесь, по крайней мере, до завершения военной спецоперации. Они должны заплатить за то, что сделали. Мы не можем обсуждать такое, пока это не произойдет», — передает слова Пидручного NRK.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Затем несколько западных стран собрали онлайн-встречу, где обсудили создание коалиции, выступающей против допуска россиян на Олимпийские игры.

Сегодня глава МОК Томас Бах призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

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