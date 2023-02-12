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1 час назад

Пятикратный олимпийский чемпион вступился за российских спортсменов

Елена Прошина

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад, член Международного олимпийского комитета (МОК) выразил мнение, что вопрос о возвращении русских и белорусских спортсменов на международные соревнования целесообразно обсудить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NRK.

Пятикратный олимпийский чемпион вступился за российских спортсменов
Фото: ТАССТАСС

Издание напоминает, что Фуркад стал членом Международного олимпийского комитета в феврале прошлого года, он вступил в организацию на правах представителя комиссии спортсменов МОК.

«Как представитель спортсменов я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования», — заявил французский спортсмен.

Он подчеркнул, что это его главный посыл. По его словам, он попал в комитет для защиты спортсменов, и считает, что не выполняют свою задачу в достаточной степени.

Фуркад добавил, что будет испытывать стыд за Францию, если власти все-таки примут решение запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх в Париже. Он пояснил, что местные невероятно гордятся красотой Франции и тем, что могут показать ее всему миру. Без спортсменов из разных стран Франция не сможет «приветствовать мир, считает Фуркад.

«Для меня это не то, за что мы можем стоять», — заключил он.

Биатлон,
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