Латыпов рассказал о целях на финальный этап Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в разговоре с «Матч ТВ» рассказал, что ставит перед собой самые высокие цели на финальный этап Кубка России по биатлону в Чайковском.На этапе Кубка Содружества в Раубичах Латыпов одержал победы во всех трех гонках: спринте, гонке преследования и масс старте.