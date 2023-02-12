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58 минут назад

Латыпов рассказал о целях на финальный этап Кубка России по биатлону

Матч ТВиещё 2

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в разговоре с «Матч ТВ» рассказал, что ставит перед собой самые высокие цели на финальный этап Кубка России по биатлону в Чайковском.На этапе Кубка Содружества в Раубичах Латыпов одержал победы во всех трех гонках: спринте, гонке преследования и масс старте.

Латыпов рассказал о целях на финальный этап Кубка России по биатлону
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Планирую бежать все гонки (в Чайковском), цели высокие: хорошо выступить, показать максимальные результаты и добиться побед, — сказал «Матч ТВ» Латыпов.

Шестой этап Кубка России по биатлону в Чайковском стартует 16 февраля женским спринтом. Также запланированы мужской спринт, гонки преследования и масс старты. Прямые трансляции соревнований смотрите на телеканале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Биатлон,Эдуард Латыпов,
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