Латыпов рассказал о целях на финальный этап Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в разговоре с «Матч ТВ» рассказал, что ставит перед собой самые высокие цели на финальный этап Кубка России по биатлону в Чайковском.На этапе Кубка Содружества в Раубичах Латыпов одержал победы во всех трех гонках: спринте, гонке преследования и масс старте.
— Планирую бежать все гонки (в Чайковском), цели высокие: хорошо выступить, показать максимальные результаты и добиться побед, — сказал «Матч ТВ» Латыпов.
Шестой этап Кубка России по биатлону в Чайковском стартует 16 февраля женским спринтом. Также запланированы мужской спринт, гонки преследования и масс старты. Прямые трансляции соревнований смотрите на телеканале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.