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44 минуты назад

Йоханнес Бе прошел гонку преследования без единого промаха

Илья Родин

Известный норвежский спортсмен Йоханнес Бе одержал победу в мужской гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (ФРГ). Он не допустил ни одного промаха по мишеням, пишет «Чемпионат».

Йоханнес Бе прошел гонку преследования без единого промаха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, третье место у шведа Себастиана Самуэльссона.

Четвертую и пятую строчки заняли норвежцы Тарьей Бе и Ветле Шоста Кристиансен. На восьмом месте оказался украинский спортсмен Дмитрий Пидручный, на девятом - биатлонист из Латвии Андрей Расторгуев.

Уточняется, что большинство спортсменов, попавших в топ-10, также метко отстрелялись. Исключение составил Тарьей Бе, который допустил четыре промаха.

Биатлон,Йоханнес Бе,Дмитрий Пидручный,Андрей Расторгуев,
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