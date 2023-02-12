Йоханнес Бе прошел гонку преследования без единого промаха

Известный норвежский спортсмен Йоханнес Бе одержал победу в мужской гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (ФРГ). Он не допустил ни одного промаха по мишеням, пишет «Чемпионат».
Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, третье место у шведа Себастиана Самуэльссона.
Четвертую и пятую строчки заняли норвежцы Тарьей Бе и Ветле Шоста Кристиансен. На восьмом месте оказался украинский спортсмен Дмитрий Пидручный, на девятом - биатлонист из Латвии Андрей Расторгуев.
Уточняется, что большинство спортсменов, попавших в топ-10, также метко отстрелялись. Исключение составил Тарьей Бе, который допустил четыре промаха.