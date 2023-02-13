Йоханнес Бё рассказал о поддержке семьи

Есть вещи, о которых много не говорят. Если дела в спорте идут хорошо, то часто это объясняется тем, что вы лучше всех тренировались или лучше всех готовились. Но бывают и скрытые причины. Этим я отличаюсь от других. Я уже три года как отец, и это три замечательных года.