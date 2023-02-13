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1 час назад

Йоханнес Бё рассказал о поддержке семьи

Чемпионат.com

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил на вопрос, какую роль в его успехах играет семья. Бё уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира текущего сезона и завоевал три золотые награды в трёх гонках чемпионата мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

Йоханнес Бё рассказал о поддержке семьи
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я очень ориентирован на семью. Люблю находиться дома. Это может быть главной причиной хороших результатов. Тяжело проводить время вдали от дома, но хорошие результаты помогают оправдать это.

Есть вещи, о которых много не говорят. Если дела в спорте идут хорошо, то часто это объясняется тем, что вы лучше всех тренировались или лучше всех готовились. Но бывают и скрытые причины. Этим я отличаюсь от других. Я уже три года как отец, и это три замечательных года.

Понимает ли мой сын, чем я занимаюсь? Наверное, сейчас он понимает немного больше. Он не так любит общаться по телефону, как в реальной жизни, так что расстояние между нами все ещё слишком велико. Будет здорово вернуться домой. Понимает ли он, что я хорош? Надеюсь на это», — приводит слова Бё NRK.

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Биатлон,Йоханнес Бе,
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