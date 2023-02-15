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8 часов назад

Чемпионат мира по биатлону — 2023, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Чемпионат.comиещё 4

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 15 февраля, состоится женская индивидуальная гонка. 10 февраля 16:30. Индивидуальная гонка, женщины. Указано московское время. Трансляция гонки чемпионата мира по биатлону будет доступна в Okko. Чемпионат мира по биатлону в проходит в Оберхофе во второй раз в истории. Ранее город принимал мировое первенство в 2004 году. На чемпионате мира 2021 года больше всех медалей завоевали норвежские биатлонисты (семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые). Французы выиграли две золотые медали, две серебряные и три бронзовые. На счету шведов одно золото, три серебра и две бронзы. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от чемпионата мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Чемпионат мира по биатлону — 2023, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.

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