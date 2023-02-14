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44 минуты назад

В CAS назвали дату рассмотрения иска СБР к IBU об отстранении российских биатлонистов

Матч ТВ

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату рассмотрения иска Союза биатлонистов России (СБР) в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) на решение об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.Как сообщает пресс служба CAS, рассмотрение иска состоится 21 марта.

В CAS назвали дату рассмотрения иска СБР к IBU
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Международный союз биатлонистов (IBU) в конце февраля 2022 года принял решение о полном отстранении российских и белорусских биатлонистов из за ситуации на Украине.16 февраля в Чайковском стартует заключительный этап Кубка России по биатлону. Прямые трансляции гонок смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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