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58 минут назад

В финале Кубка России по биатлону примут участие 111 спортсменов

Матч ТВиещё 5

Участие в финальном этапе Кубка России по биатлону подтвердили 111 спортсменов — 69 мужчин и 42 женщины, заявил почетный вице президент Союза биатлонистов России (СБР) Вадим Мелихов.Заключительный этап Кубка России пройдет в Чайковском (Пермский край) с 16 по 19 февраля.

В финале Кубка России по биатлону примут участие 111 спортсменов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Все сильнейшие спортсмены подтвердили участие, будут выступать 69 мужчин и 42 женщины. Даже Светлана Миронова впервые в сезоне приехала на соревнования, — передает слова Мелихова корреспондент «Матч ТВ».

Гонки будут показаны в прямом эфире на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Первым стартом в четверг станет женский спринт, трансляция начнется в 8:40 (МСК).

Биатлон,Светлана Миронова,
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