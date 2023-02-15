Шведка Ханна Эберг с одним промахом завоевала золото ЧМ в индивидуальной гонке

В Оберхофе (Германия) завершилась индивидуальная женская гонка на 15 км, проходившая в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Победу одержала шведская спортсменка Ханна Эберг. Второй стала её соотечественнца Линн Перссон. Бронзовую награду завоевала итальянка Лиза Виттоцци.