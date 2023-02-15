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1 час назад

Шведка Ханна Эберг с одним промахом завоевала золото ЧМ в индивидуальной гонке

Чемпионат.comиещё 2

В Оберхофе (Германия) завершилась индивидуальная женская гонка на 15 км, проходившая в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Победу одержала шведская спортсменка Ханна Эберг. Второй стала её соотечественнца Линн Перссон. Бронзовую награду завоевала итальянка Лиза Виттоцци.

Шведка Ханна Эберг с одним промахом завоевала золото ЧМ в индивидуальной гонке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Ханна Эберг (Швеция) – 43.36,1 (1 промах).

2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0 промахов).

3. Лиза Виттоцци (Италия) +20,7 (1 промах).

4. Самуэла Комола (Италия) +48,5 (0 промахов).

5. Жулия Симон (Франция) +1.11,4 (3 промаха).

Напомним, российские и белорусские биатлонистки отстранены от участия на ЧМ решением Международного олимпийского комитета (IBU).

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