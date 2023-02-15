В Норвегии нашли ещё одну причину не возвращать россиян на международные турниры

«Неприятно это слышать. В конце концов мы ведь можем внести свой вклад в антидопинговую работу, которая также говорит о солидарности, и каждый вносит свой вклад, чтобы все мы могли доверять друг другу. Но если россияне не будут участвовать в этом, нам будет сложно снов