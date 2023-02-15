Российская биатлонистка Светлана Миронова впервые выступит в этом сезоне

Российская биатлонистка Светлана Миронова, пропустившая начало сезона-2022/2023 по состоянию здоровья, выступит в спринте на шестом этапе Кубка России по биатлону, который пройдёт в Чайковском с 16 по 19 февраля.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Планирую завтра бежать спринт. Так что все смотрите, поддерживайте меня вне зависимости от результата. Стартую спринт без каких либо ожиданий. Хочу посмотреть сама, в какой форме нахожусь. Но для тренировок форма была неплохая, потому что я хорошо переносила всю нагрузку, хорошо восстанавливалась после неё. Посмотрим, какова я буду в гонках. Я была сейчас в Сочи. Оставалась там чуть дольше, чем остальная команда. Вчера я прилетела в Чайковский.

Я целенаправленно готовлюсь к чемпионату России. Но когда я почувствовала себя немного лучше, приехала в Беларусь. Это был мой первый сбор. По факту, полноценно я тренируюсь один месяц. До этого была поддерживающая нагрузка, тоже месяц, наверное. Потом два полноценных сбора, которые продолжались месяц. В принципе, решили с тренерами, что стоит стартануть, посмотреть, в какой я форме и как себя чувствую.