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1 час назад

Светлана Миронова впервые выступит в этом сезоне

Чемпионат.comиещё 1

Российская биатлонистка Светлана Миронова, пропустившая начало сезона-2022/2023 по состоянию здоровья, выступит в спринте на шестом этапе Кубка России по биатлону, который пройдёт в Чайковском с 16 по 19 февраля.

Российская биатлонистка Светлана Миронова впервые выступит в этом сезоне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Планирую завтра бежать спринт. Так что все смотрите, поддерживайте меня вне зависимости от результата. Стартую спринт без каких либо ожиданий. Хочу посмотреть сама, в какой форме нахожусь. Но для тренировок форма была неплохая, потому что я хорошо переносила всю нагрузку, хорошо восстанавливалась после неё. Посмотрим, какова я буду в гонках. Я была сейчас в Сочи. Оставалась там чуть дольше, чем остальная команда. Вчера я прилетела в Чайковский.

Я целенаправленно готовлюсь к чемпионату России. Но когда я почувствовала себя немного лучше, приехала в Беларусь. Это был мой первый сбор. По факту, полноценно я тренируюсь один месяц. До этого была поддерживающая нагрузка, тоже месяц, наверное. Потом два полноценных сбора, которые продолжались месяц. В принципе, решили с тренерами, что стоит стартануть, посмотреть, в какой я форме и как себя чувствую.

Понятно, что я не буду там бежать каждый старт. Хотя, может быть, и буду, если буду действительно очень хорошо себя чувствовать! Точнее, буду чувствовать, что получаю хорошую нагрузку, но при этом очень хорошо восстанавливаюсь. Тогда, возможно, буду стартовать все гонки. Но скорее всего, что то буду пропускать», – цитирует Миронову «Матч ТВ».

Биатлон,Светлана Миронова,
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