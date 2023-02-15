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28 минут назад

В новом сезоне количество биатлонных гонок в России будет меньше, заявили в СБР

Матч ТВ

Союз биатлонистов России (СБР) составляет план календаря внутрироссийских соревнований на будущий сезон с учетом меньшего количества гонок, заявил «Матч ТВ» исполнительный директор организации Александр Пак.

В новом сезоне количество биатлонных гонок в России будет меньше, заявили в СБР
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Заключительный этап Кубка России нынешнего сезона пройдет в Чайковском (Пермский край) с 16 по 19 февраля. На следующей неделе в Ижевске стартует чемпионат России.

— Биатлонный календарь в этом сезоне очень плотный. Не планируете его разбить на будущий год, чтобы болельщики и спортсмены не уставали от биатлона?

— Думаю, зрителям удобно, чтобы соревнования были каждую неделю, большие паузы им неинтересны. Но для спортсменов этот год у нас экспериментальный, и для них, считаю, календарь вышел чрезмерным. Тренеры говорят об этом давно, но у них и задача — оберегать спортсменов. Точно могу сказать, что в следующем сезоне соревнований будет меньше, мы уже составляем план календаря и с техническим комитетом, и с тренерами сборной, и с тренерским советом, — сказал Пак корреспонденту «Матч ТВ».

— Какие соревнования будут вычеркнуты?

— Пока вопрос не в конкретных этапах Кубка России или Кубка Содружества. Речь идет о том, чтобы стартов было меньше.

Думаю, в течение месяца полутора выработаем проект, который будем защищать перед тренерским советом. И после согласования план календаря будет утверждаться исполкомом. Но точно соревнований будет меньше.

— Не хотите провести чемпионат России в следующем сезоне в одном городе?

— У нас есть олимпийские и неолимпийские дисциплины, по которым мы разыгрываем чемпионат России. Если брать олимпийские, то это две недели. Если добавить к ним неолимпийские дисциплины, то, к сожалению, соревнования растянутся слишком сильно. Наверное, останемся при мнении, что надо разбивать.

Гонки шестого этапа Кубка России будут показаны в прямом эфире на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Первым стартом в четверг станет женский спринт, трансляция начнется в 8:40 (мск).

Биатлон,Александр Пак,
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