В новом сезоне количество биатлонных гонок в России будет меньше, заявили в СБР

— Думаю, зрителям удобно, чтобы соревнования были каждую неделю, большие паузы им неинтересны. Но для спортсменов этот год у нас экспериментальный, и для них, считаю, календарь вышел чрезмерным. Тренеры говорят об этом давно, но у них и задача — оберегать спортсменов. Точно могу сказать, что в следующем сезоне соревнований будет меньше, мы уже составляем план календаря и с техническим комитетом, и с тренерами сборной, и с тренерским советом, — сказал Пак корреспонденту «Матч ТВ».