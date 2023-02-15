Шведка Эльвира Эберг пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира

«Эльвира чувствует себя лучше, но горло всё ещё болит. Мы надеемся, что в течение дня она поправится. После сегодняшней гонки мы решим, нужна ли нам замена», — приводит слова тренера сборной Швеции Йоханнеса Лукаса SVT.