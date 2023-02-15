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1 час назад

Эльвира Эберг пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира в Оберхофе

Чемпионат.com

Шведская битлонистка Эльвира Эберг не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе. Ранее Эберг вынуждена была пропустить гонку преследования из-за болезни.

Шведка Эльвира Эберг пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Эльвира чувствует себя лучше, но горло всё ещё болит. Мы надеемся, что в течение дня она поправится. После сегодняшней гонки мы решим, нужна ли нам замена», — приводит слова тренера сборной Швеции Йоханнеса Лукаса SVT.

На Олимпиаде в Пекине Эльвира Эберг завоевала серебряные медали в спринте и гонке преследования, а также золотую медаль в эстафете в составе сборной Швеции.

Чемпионат мира по биатлону проходит с 6 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).

Биатлон,Эльвира Эберг,
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