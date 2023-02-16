СБР и Пермский край заключили соглашение о сотрудничестве

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире «Матч ТВ» сообщил о заключении соглашения о сотрудничестве между СБР и правительством Пермского края.Подписание соглашения состоялось в четверг, 16 февраля, в Чайковском. Соглашение направлено на реализацию совместных проектов по популяризации и развитию биатлона на территории Пермского края.
— Пермский край развивается по многим видам спорта. То, что в этом году региону доверено проводить форум «Россия — спортивная держава», также говорит о большом доверии государства и высокой оценке с его стороны результатов работы руководства региона и людей, которые здесь живут, — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».
Заключительный этап PARI Кубка России проходит в Чайковском (Пермский край) с 16 по 19 февраля. Гонки будут показаны в прямом эфире на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В пятницу состоится мужской спринт, трансляция начнется в 8:40 (мск).