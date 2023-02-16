СБР и Пермский край заключили соглашение о сотрудничестве

— Пермский край развивается по многим видам спорта. То, что в этом году региону доверено проводить форум «Россия — спортивная держава», также говорит о большом доверии государства и высокой оценке с его стороны результатов работы руководства региона и людей, которые здесь живут, — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».