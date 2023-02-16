Российский биатлонист высказался о возможном выступлении под нейтральным флагом

«Это больше на нервы действует, а не успокаивает. Ждем, пока будет точная информация. В любом случае мы готовимся и строим оптимистичные планы», — заявил биатлонист и добавил, что будет принимать решение относительно выступления под нейтральным флагом, только когда поступит соответствующее предложение.