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1 час назад

Йоханнес Бё опередил Мартена Фуркада по общему количеству медалей с чемпионатов мира

Чемпионат.comиещё 2

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё опередил легендарного француза Мартена Фуркада по общему количеству наград с чемпионатов мира.

Бё опередил Фуркада по общему количеству медалей с чемпионатов мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После победы в сингл-миксте с Марте Рёйселанд на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия) у Йоханнеса стало 29 наград, из них 17 золотых (второй показатель в истории), 9 серебряных и 3 бронзовых. У завершившего карьеру Фуркада 28 медалей (13 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых).

Отметим, что рекордсменом по данному показателю является другой норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, в его активе 45 наград, из них 20 золотые, 14 серебряные и 11 бронзовые.

В программе текущего ЧМ осталось ещё две гонки — эстафеты и масс-старты. Соревнования завершатся 19 февраля.

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