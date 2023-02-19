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40 минут назад

Латыпов рассказал о дружбе с иностранными биатлонистами Лессером и Виндишем

Матч ТВ

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о дружбе с немцем Эриком Лессером и итальянцем Домиником Виндишем, а также заявил, что ничего не испытывает при просмотре гонок чемпионата мира.

Латыпов рассказал о дружбе с иностранными биатлонистами Лессером и Виндишем
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Российские биатлонисты в текущем сезоне не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) из за ситуации на Украине.

— С Лессером мне охота пообщаться, пригласить в гости. Я всегда буду помнить, что он сделал для меня, ни при каких обстоятельствах у меня нет плохого отношения. Надеюсь, мы до сих пор друзья. Виндиш недавно писал, предлагал поиграть в Нинтендо.

Ничего не чувствую, когда смотрю чемпионат мира, уже остыли насчет этих моментов. В начале сезона хотелось, сейчас уже смирились. Ждем момента, когда тоже будем там выступать.
В любом случае я буду готовиться. Если что, будем готовы поехать на международные старты. Если нет, я эту форму сохраню для Кубка и чемпионата России, здесь тоже надо бегать, показывать результат, но от психологического напряжения пользы нет, — сказал Латыпов в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

В воскресенье на этапе Кубка России проходит мужской масс старт.

Прямую трансляцию в эти минуты смотрите на канале «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Биатлон,Эрик Лессер,Эдуард Латыпов,
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