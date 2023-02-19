Йоханнес Бё прокомментировал поражение от Самуэльссона

«Я подустал в конце. Мне приходилось обрабатывать каждый выстрел, я не смог найти быстрого ритма, как в прошлых гонках. Я действительно сам отдал Самуэльссону шанс. На последнем выстреле я промахнулся сильно вправо. Я просто увидел белый кружок и выстрелил, мозг не успел дать сигнал поправить прицел, так как я устал», — приводит слова младшего Бё TV2.