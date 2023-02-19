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47 минут назад

Сборная Норвегии выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону в Оберхофе

ТАСС

Норвежские биатлонисты завоевали пять золотых, пять серебряных и три бронзовые награды и выиграли медальный зачет чемпионата мира в Оберхофе. Заключительные гонки прошли в воскресенье.

Норвегия выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

19 февраля состоялись женский и мужской масс-старты. В женской гонке на дистанции 12,5 км победу одержала шведка Ханна Эберг с результатом 36 минут 48 секунд, допустив 2 промаха на 4 огневых рубежах, второй финишировала норвежка Ингрид Тандревольд (отставание 4,8 секунды; 1 промах), третьей - француженка Жюлья Симон (+20,8; 3).

В мужской гонке на дистанции 15 км победу одержал швед Себастьян Самуэльссон (36.42,8; 0), второе место занял его соотечественник Мартин Понсилуома (+9,6; 2), третье - норвежец Йоханнес Бё (+38,8; 3).

Второе место в медальном зачете заняла команда Швеции (3-3-5), третье - сборная Франции (2-0-2). Йоханнес Бё оказывался на пьедестале по итогам каждой гонки, завоевав 7 медалей (5-1-1). Чемпионат мира в Германии проходил с 8 по 19 февраля.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено.

Биатлон,Ингрид Тандревольд,Себастьян Самуэльссон,Ханна Эберг,Йоханнес Бе,
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