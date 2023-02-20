Халили: думаете, иностранцев сильно волнует наше отстранение?

«Высказывания иностранцев? У каждого своё мнение, это их дело и право высказываться. Говорить то можно одно, а думать иначе. Поэтому не вижу смысла реагировать на

Выражали ли сочувствие после нашего отстранения? Ребята писали после прошлого сезона. Но, думаете, их это так сильно волнует? Я так не думаю. У каждого своя работа, у них свои заботы и карьеры, чтобы ещё о нас думать», — приводит слова Халили «Матч ТВ».