Украинка Анастасия Меркушина осудила МОК за возможное возвращение россиян

Призёр чемпионатов мира в эстафете, чемпионка Европы в спринте украинская биатлонистка Анастасия Меркушина раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования. В январе МОК опубликовал заявление, в котором предложил рассмотреть вопрос возможного допуска россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе.