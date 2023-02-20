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37 минут назад

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

Sports.ru

С 23 по 26 февраля в Ижевске пройдет чемпионат России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске
Фото: Sports.ruSports.ru

Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Расписание трансляций

23 февраля, четверг

Индивидуальная гонка, женщины

9:30 (Матч ТВ)

Индивидуальная гонка, мужчины

13:30 (Матч ТВ, Матч! Арена)

25 февраля, суббота

Суперпасьют, женщины

9:35 – квалификация, 12:30 – финал (Матч! Арена)

Суперпасьют, мужчины

11:10 – квалификация, 13:35 – финал (Матч! Арена)

26 февраля, воскресенье

Большой масс-старт, женщины

10:00 (Матч ТВ, Матч! Арена)

Большой масс-старт, мужчины

12:00 (Матч ТВ)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.

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