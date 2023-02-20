Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

С 23 по 26 февраля в Ижевске пройдет чемпионат России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Чемпионат России по биатлону
Ижевск
Расписание трансляций
23 февраля, четверг
Индивидуальная гонка, женщины
9:30 (Матч ТВ)
Индивидуальная гонка, мужчины
13:30 (Матч ТВ, Матч! Арена)
25 февраля, суббота
Суперпасьют, женщины
9:35 – квалификация, 12:30 – финал (Матч! Арена)
Суперпасьют, мужчины
11:10 – квалификация, 13:35 – финал (Матч! Арена)
26 февраля, воскресенье
Большой масс-старт, женщины
10:00 (Матч ТВ, Матч! Арена)
Большой масс-старт, мужчины
12:00 (Матч ТВ)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.