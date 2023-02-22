Четырехкратный чемпион мира по биатлону Жаклен досрочно завершил сезон

«Я с грустью, но и спокойствием сообщаю вам, что не буду продолжать сезон и не приму участие в трех следующих этапах Кубка мира. Последние несколько лет и месяцев были очень напряженными, и я не имел времени на то, чтобы прислушаться к себе. Отступите, чтобы прыгнуть выше, чтобы будущее стало лучше», - написал Жаклен.